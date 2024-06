Grenzenloses Königreich des Tages: Marokko

© 2022, Adi Meyerhofer/ CC: BY-NC-SA 4.0 International Die südlichste Grenzstation Marokkos, aber nicht auf eigenem Territorium, sondern in Guerguerate in der besetzten Westsahara (25.10.2022)

Wer träumte nicht von einer Welt ohne Grenzen? Gerade dieses Wochenende, an dem mit den EU-Wahlen die Utopie vom Reisen ohne lästige Kontrollen und Wechselkurse beflügelt wird. Auch Spaniens Regierung kann sich dem Wunsch nach grenzenloser Freiheit anscheinend nicht entziehen. Am Mittwoch hatte die Internetzeitung El Independiente mitgeteilt, dass auf der Webseite des Wissenschaftsministeriums in Madrid eine Karte veröffentlicht wurde, auf der die besetzte Westsahara kurzerhand Marokko zugeschlagen wird. Das entspricht natürlich nicht internationalem Recht, wonach das Wüstenterritorium eine Kolonie ist, deren Einwohner auf Selbstbestimmung warten. Das muss dann auch das Ministerium eingesehen haben, weswegen es die Grafik heimlich auswechselte. Pointe: Nun sind auf ihr gar keine Grenzen mehr zu sehen, worauf der Independiente am Donnerstag aufmerksam machte.

Alles wieder in Ordnung? Nein, der Kartenstreit tobt an anderer Front weiter. Erst vor kurzem hatte ein wichtiger Verbündeter Rabats, und zwar der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, bei einem Fernsehauftritt mit einer Landkarte herumhantiert. Auf dieser war Marokko ganz korrekt ohne Westsahara eingetragen. Das wollte sich das mit Israel über die einst von US-Präsident Donald Trump eingefädelten Abraham-Akkorde verbundene Marokko nicht gefallen lassen, zumal Israel erst vergangenes Jahr die Zugehörigkeit der Westsahara zu Marokko anerkannt hatte. Darauf bemerkten Beobachter, dass plötzlich wieder Demonstranten durch die Straßen ziehen durften, um gegen den Gazakrieg zu protestieren. Zuvor waren sie regelmäßig verprügelt worden. Ebenfalls am Donnerstag wurde gemeldet, dass Marokko nun mit Palästinas Nationalbehörde ein Wirtschaftsabkommen geschlossen hat. Wenn es um »seine Sahara« geht, lässt Rabat eben nicht mit sich spaßen.