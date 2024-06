TK: Mehr Medikamente als je zuvor verschrieben

Berlin. Wie die Techniker Krankenkasse (TK) am Freitag mitteilte, bekamen ihre erwerbstätigen Versicherten im vergangenen Jahr so viele Medikamente verschrieben wie nie zuvor. Im Schnitt wurden 275 Tagesdosen verordnet – ein Anstieg von 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2000 waren es noch 201 Tagesdosen gewesen. 2023 wurden im Schnitt 105 Tagesdosen für Blutdrucksenker verschrieben. Mit größerem Abstand folgten Mittel gegen Magen- und Darmbeschwerden (37 Tagesdosen) sowie für das Nervensystem wie Antidepressiva (29 Tagesdosen). Die wenigsten Mittel wurden in Bayern und Baden-Württemberg verordnet (knapp 250 Tagesdosen), die meisten im Saarland (313) und in Sachsen-Anhalt (320). Ausgewertet wurden Daten von 5,7 Millionen Versicherten. (dpa/jW)