DB Cargo: Streichung von 2.000 Stellen geplant

Berlin. Bei der Bahn-Güterverkehrstochter DB Cargo steht ein Kahlschlag bevor. Wie Cargo-Chefin Sigrid Nikutta am Freitag mitteilte, sollen rund 2.000 Stellen abgebaut werden. Außerdem soll der »kombinierte Verkehr«, etwa der mit Containern von Seehäfen oder Terminals, an Tochterunternehmen ausgelagert werden. Dort gelten andere Arbeitsbedingungen. Der Aufsichtsrat solle den Plänen am 20. Juni zustimmen. Die Gewerkschaften EVG und GDL versuchen seit Monaten, die Umsetzung der Pläne zu verhindern. (dpa/jW)