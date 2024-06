Außenamt gegen Zusammenarbeit mit Taliban

Berlin/Kabul. Das Auswärtige Amt warnt vor einer Zusammenarbeit mit den fundamentalistischen Taliban bei Abschiebungen von Afghanen. »Etwaige Rückführungen werden sich die Taliban mindestens durch internationale Anerkennung bezahlen lassen wollen«, sagte ein Sprecher des Ministeriums von Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) am Freitag in Berlin. »Und es ist nun mal Fakt, dass die Bundesregierung die De-facto-Regierung der Taliban in Afghanistan, genau wie jedes andere Land der Welt, nicht anerkennt und nicht mit ihr zusammenarbeitet.« Es gebe nur punktuell in Einzelfällen Kontakt »auf technischer Ebene«. (dpa/jW)