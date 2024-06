Mostafa Alkharouf/Anadolu/picture alliance

Am Freitag haben sich 25 Aktivisten der linken israelischen Gruppe Radical Bloc im Foyer der deutschen Botschaft in Tel Aviv festgekettet und sie damit besetzt. Sie fordern die Einstellung der Waffenlieferungen an die israelische Regierung aus Deutschland und verlangen einen sofortigen Waffenstillstand im Gazakrieg. Auch vor der Botschaft versammelten sich Demonstranten. Bis jW-Redaktionsschluss sollen fünf Aktivisten von der israelischen Polizei festgenommen worden sein. Deutschland ist nach den USA der zweitwichtigste Waffenlieferant Israels. (jW)