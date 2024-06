Ralph Peters/imago Parteifahnen der DKP bei der Enthüllung der Marx-Statue in Trier 2018

Wann war das letzte Mal, dass die DKP in Trier zu Kommunalwahlen angetreten ist?

Das dürfte ein paar Jahre bis Jahrzehnte her sein. Der letzte Kommunist im Trierer Stadtrat müsste der antifaschistische Widerstandskämpfer Willi Torgau gewesen sein (bis 1953).

Warum treten Sie zu den Stadtratswahlen am Sonntag an?

Wir sind keine Partei, die primär darauf aus ist, im Parlament zu sitzen. Wahlen sind die Zeit, in der die Menschen sich besonders mit Politik beschäftigen. Der Wahlkampf ist mehr oder minder bereits das Ziel – dass die Leute mitbekommen, es gibt die DKP in Trier, und sie meint es auch ernst, unter anderem, weil wir zu Wahlen antreten. Wir nutzen die Möglichkeit, über Plakate, Infostände, Radiointerviews usw. bei den Menschen präsenter zu sein.

Infostände kann man ja auch unabhängig von Wahlen machen.

Das machen wir auch. Aber vor Wahlen sind die Leute eher geneigt, zu fragen: Was fordert ihr eigentlich?

Wie war da die Resonanz?

Durchmischt. Teilweise haben uns Leute gesagt, sie seien froh, dass wir antreten, weil wir eine verlässliche und in Trier die einzige Stimme an der Seite von Palästina und palästinensischen Aktivistinnen und Aktivisten sind. Andere sagten, sie hätten jahrelang die Linkspartei nur als geringeres Übel gewählt. Ansonsten kriegt man die üblichen antikommunistischen Ressentiments entgegengeschleudert.

Gab es Unterschiede zwischen den Stadtteilen, etwa dem proletarisch geprägten Westen der Stadt und dem Zentrum?

Gerade in Trier-West waren die Gespräche durchweg positiv. Es gab deutlich weniger Berührungsängste. Man hat darauf geguckt, was wir denn wollen. Die Gespräche waren einfacher zu führen als zum Beispiel in der Innenstadt, wo es von vornherein auch eine viel größere Bandbreite an Reaktionen gibt. Was das letztlich dann ausmacht, bleibt abzuwarten, weil es in den ärmeren Vierteln gerade auch viele resignierte Nichtwähler gibt, die komplett abgehängt sind.

Die Linkspartei ist bereits im Stadtrat vertreten. Was unterscheidet Sie von der Linkspartei?

Auf kommunaler Ebene haben wir eine relativ stabile Linkspartei, mit der wir auch in Bürgerbündnissen gut kooperieren. Viele Leute tun sich aber schwer, die Linke auf kommunaler Ebene zu wählen, weil sie ablehnen, was die Partei auf Bundesebene macht. Die DKP ist auch auf lokaler Ebene wesentlich weitgehender als die Linke, und wir würden auch weniger Rücksicht auf Koalitionen nehmen, sondern eine radikale Oppositionspartei sein.

Welche Themen würden Sie im Stadtrat angehen; woran arbeiten Sie derzeit?

Wir wollen uns für die Jugend und Jugendkultur einsetzen, gerade für das Veranstaltungs- und Jugendzentrum »Exhaus«, das zu großen Teilen an Investoren verhökert werden soll. Wir setzen uns für sozialen Wohnraum ein. Der Bestand an Sozialwohnungen ist von über 9.000 auf unter 3.000 geschrumpft. Die Stadt Trier baut primär Wohnungen für Pendler aus Luxemburg, die entsprechende Preise zahlen können. Wir setzen uns für mehr Kitaplätze und für eine solidarische, im besten Fall kostenlose Kindertagesbetreuung ein. Der ÖPNV und die Radwege müssen unserer Ansicht nach stark ausgebaut werden. Die Schuldenbremse ist auch ein Thema. Die Stadt Trier hat einen faulen Deal mit dem Land ausgearbeitet, dem zufolge sie zwar Schulden erlassen bekommt, aber auch keine neuen machen darf.

Das »Exhaus« war jahrzehntelang zentrale Anlaufstelle für Jugendliche, junge Musiker, Sportbegeisterte und viele andere. Seit 2018 ist es zu. Macht es sich im Alltag bemerkbar, dass diese Anlaufstelle fehlt?

Es finden weniger Konzerte statt. Kleine Bands haben Probleme, Proberäume zu finden. Es gibt mehr Jugendliche an Hotspots wie dem Bahnhof. Das führt dazu, dass sich Anwohner beschweren. Streetwork soll dann die Jugendlichen von dort weglocken. Aber die Frage ist: Wo sollen sie hin? Aus den Umfragen des hiesigen Jugendparlaments geht immer wieder hervor, dass die Jugendlichen sich mehr kostenlose Freizeitaktivitäten und mehr kostenlose Plätze wünschen, wo sie hingehen und einfach sein können.