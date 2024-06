Monika Rittershaus/Staatsoper Berlin Machtvoll mahnend: Taras Shtonda als Altpriester Dossifei (im Vordergrund)

In Russland drohen wieder einmal Wirren. Nach dem Tod des Zaren Fjodor III. geht erst nach jahrelangem Kampf um die Nachfolge Peter I., später »der Große« genannt, als Sieger hervor. Modest Mussorgski verdichtet in seiner erst 1886, also nach seinem Tod, uraufgeführten Oper »Chowanschtschina« Ereignisse aus den Jahren 1682 bis 1698. Aber zu was? Von einer durchgehenden Handlung kann kaum die Rede sein. Akteure treten auf und wieder ab: der titelgebende Fürst Chowanski und die von ihm kommandierten Strelizen – eine Truppe, die stets zu Aufständen bereit ist und die Zwischenzeit mit Saufen und kleineren Morden füllt; Chowanskis liebeskranker Sohn Alexej, der ausdauernd nach seiner Emma ruft; Fürst Golizyn, ein abergläubischer Modernisierer, der vom Westen lernen will; und der Priester Dossifei, Anführer der Altgläubigen, die die vom Zaren befohlene Erneuerung des Ritus ablehnen und somit eine religiöse und politische Opposition darstellen. Sie alle streiten sich – und warten ab. Einer nach dem anderen wird von der sich etablierenden Staatsmacht abgeräumt. Zu einer konsequenten Tat bringt es nur Dossifei, der mit seinen Leuten in einer kollektiven Selbstverbrennung endet, als sie schon von Peters Truppen umzingelt sind. Der Überlebende ist Schaklowity, ein Techniker der Macht, der die Drecksarbeit erledigt und die Regimegegner beseitigt. (Der historische Schaklowity stand freilich 1689 auf der falschen Seite und wurde hingerichtet.)

Als Mussorgsky 1881 starb, hatte er nur wenige Passagen instrumentiert. Nikolai Rimski-Korsakows Aufführungsfassung entsprach dem Zeitgeschmack, weckte aber immerhin das Interesse für die ungewöhnliche Komposition. Viel später schuf Dmitri Schostakowitsch eine Instrumentierung, die nun gespielt wird. Sie folgt Mussorgskis Absichten und klingt sehr viel karger, nach den Maßstäben des 19. Jahrhunderts sogar hässlich. Auch ungewöhnliche melodische Wendungen, die Rimski-Korsakow als dilettantisch verworfen hatte, sind wiederhergestellt. Mussorgskis Ziel war es, die Figuren durch individuelle Tonfälle zu charakterisieren. Die Vokallinien sind durch die Sprache bestimmt, in diesem Fall also durch das Russische – was zwangsläufig den damals normsetzenden westlichen Mustern widersprach.

Allein dies rechtfertigt seine Bezeichnung der »Chowanschtschina« als »Volksdrama«, und natürlich der große Raum, den die Chöre der Strelizen, ihrer Frauen und der Altgläubigen einnehmen. Aber auch das Führungspersonal, so brutal manche von ihnen auch handeln mögen, folgt nationalen Ideen. Sogar die Personen, denen Mussorgskis Sympathie zuallerletzt gegolten haben dürfte, nämlich der Westler Golizyn und sein Feind, der Mörder Schaklowity, singen von ihrer Überzeugung, Russland zu dienen.

Die ist heute schwieriger Stoff. Wie setzt Regisseur Claus Guth ihn aktuell an der Berliner Staatsoper Unter den Linden in Szene? Zu seinen problematischen Vorentscheidungen zählt, eine zweite Ebene einzuziehen und Gegenwartspersonal auf die Bühne zu bringen. Eine Gruppe von Forschern befragt die Vergangenheit, leistet Hilfsdienste, greift ein. Haben wir es mit einem Experiment zu tun? Am selben Ort, vor knapp zwei Jahren, ist Dmitri Tschernjakow mit diesem Ansatz an Richard Wagners »Ring des Nibelungen« gescheitert. Guth ergeht es nicht besser. Die szenischen Zusätze stören nur die Logik des Werks und erschweren das Verständnis.

Ein anderes Element soll vielleicht die Orientierung erleichtern. Wenn eine neue Figur auftritt, informieren Texteinblendungen über ihre Funktion und den politischen Standort. Schon dies steht im Widerspruch zu Mussorgskis besserer Idee, das Publikum dem Stoff auszuliefern. Wenn Guth die Akte mit Jahreszahlen versieht und diese mit der wachsenden Macht des Zaren Peter verbindet, dann zerdehnt er, was sich in schneller Folge vollziehen muss. Läge zwischen der ersten Intrige Schaklowitys und Chowanskis Tod fast ein Jahrzehnt, der Fürst wäre ein Idiot, hätte er keinen Aufstand mit seinen Strelizen versucht. Nicht besser steht es mit Guths Idee, den Zaren Peter auf die Bühne zu bringen, vom Neunjährigen am Anfang der Handlungszeit bis zum auch im wörtlichen Sinne Großen an ihrem Ende. Mussorgski hat bewusst darauf verzichtet, den Sieger auftreten zu lassen. Die neue, moderne Macht ist anonym. »Meine Kinder«, so redet der Fürst Chowanski seine Schlächterbande an, es ist etwas gemütvoll Paternalistisches in diesem Verhältnis. Peters Entscheidungen hingegen sind kalt rational, und so hat Schostakowitsch den Siegesmarsch seines Regiments instrumentiert: mit stechend hellen Bläsern, fast ohne Stützharmonien.

Man könnte andere Schwächen dieser Inszenierung benennen, den modischen Drang zur Gewalt etwa: Als Chowanski schon weiß, dass er keine Chance mehr hat, lässt er bei Mussorgski seine persischen Sklavinnen für sich tanzen; bei Guth sticht er sie auch noch ab. Das Geschehen auf der Bühne wird oft abgefilmt und groß projiziert. Die Riesenbilder erdrücken die realen Menschen, auf die es doch ankäme. Und die die Stärke des Abends sind. Aus dem fast durchweg beeindruckenden Ensemble ist zum einen Mika Kares hervorzuheben, der einen machtvollen Fürsten Chowanski gibt, kaum erschütterbar bis zu seinem erwartbaren Ende. Taras Shtonda vermittelt das machtvoll Mahnende des Altpriesters Dossifei ebenso wie die liebevoll-menschliche Zuwendung, zu der dieser Fanatiker auch in der Lage ist und mit der er seine Gemeinde in den Tod führt. Ohne historisches Vorbild ist seine Anhängerin Marfa, welche die verschiedenen sozialen Aspekte der Handlung verbindet und zugleich als verlassene Geliebte Alexej Chowanskis konflikthaft das Sinnliche in die opferbereite Welt der Altgläubigen einbringt. Marina Prudenskaya ist mit ihrem warmen, vielfach abschattierten Mezzosopran ein Moment des Humanen in diese Welt, das scheitern muss.