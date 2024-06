Interpreten des Tages: Baerbock und ihr Amt

Remo Casilli/REUTERS Mimik kann sie, Feminismus nicht so gut: Außenministerin Baerbock

Eigentlich ist es müßig, immer wieder über Annalena ­Baerbocks rhetorisches Geschick zu lästern. Aber sie liefert einfach nach Kriegserklärungen und der berühmten 360-Grad-Drehung munter weiter. Eine Lüge (keine Waffenlieferungen an Israel), die sie beim schon ein paar Tage zurückliegenden »Demokratiefest« von sich gab, ist in dieser Zeitung bereits entzaubert worden, eine zweite sorgt weiter für Furore. So erklärte Baerbock, sie habe gesehen – »das war das Schlimmste, was man sich vorstellen kann« –, »wie eine Frau vor laufender Kamera vergewaltigt wird« und zwar in einem Video, das »Hamas-Kämpfer mit ihren, wie heißen die … Go-Pro-Kameras« aufgenommen hätten.

Ohne die sexualisierte Gewalt an jenem Tag in Abrede stellen zu wollen – ein solches Video existiert weder nach Angaben von Israel selbst, noch von der UNO oder den ausgewählten Journalisten, die eine Sondervorführung mit Bildmaterial vom 7. Oktober erhielten. Aufregung darüber gibt es aber eher jenseits der Grenze. Denn hier gilt: Alles kann, aber nichts muss gesagt werden. Und daran halten sich Medienvertreter stoisch.

Die ganze Branche? Nein! Ein dem Berufsethos folgender unbeugsamer Journalist hört nicht auf, Widerstand zu leisten. Schon vergangene Woche suchte Florian Warweg der Wahrheit in der Bundespressekonferenz den Weg zu weisen und fragte, wo Baerbock denn besagtes Video gesehen habe. Aber die Vertreter des Auswärtigen Amtes sind so mit Kriegstreiben und den Aktienkursen der Waffenschmieden beschäftigt, dass sie »diese Aussagen und Berichte, auf die Sie sich beziehen« nicht kennen. Das »feministische« Amt interessiert sich also nicht für UN-Berichte zu Vergewaltigungen, okay. Am Mittwoch kam Warweg erneut nicht weiter und wurde auf die letzte Auskunft an ihn verwiesen. »Der hat aber nichts gesagt.« Antwort: »Das ist Ihre Interpretation.«