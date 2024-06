Ernstfallplaner des Tages: NATO-Logistiker

Bernd Wüstneck/dpa Teure Fracht: »Patriot«-Flugabwehrsystem wird verladen für ein Manöver in Finnland (Rostock, 10.5.2024)

Carl von Clausewitz hat viel über die Rolle der »Friktionen« im Krieg geschrieben. Es könne den schönsten Kampfplan ruinieren, wenn irgend etwas im Prinzip Nebensächliches nicht klappe: Er nannte lahme Austauschpferde und morastige Straßen als Beispiele solcher »Friktionen«, mit denen im Ernstfall zu rechnen sei.

Angeblich wird Clausewitz auch in der U. S. Army unterrichtet. Aber verstehendes Lesen ist halt nicht jedermanns Sache. Schon 2015 ging ein neues Handbuch für die infanteristische Ausbildung online, das ausführlich auf die Tatsache einging, dass in Europa der Wind meist von Westen weht und man an Bäumen den Westen daran erkennen kann, dass die Stämme dort grünlich aussehen. Und links davon ist dann Norden, rechts Süden und gegenüber Osten. Im analogen Zeitalter lernte das jeder Pfadfinder, jetzt steht man als internetaffiner Muschkote dumm da, wenn der Russe das GPS stört. Was er in der Ukraine mit einigem Erfolg tut.

Weiter oben sind sie auch nicht schlauer. Der Londoner Telegraph veröffentlichte jetzt einen von NATO-Offiziellen inspirierten Beitrag darüber, wie das US-Militär fünf Korridore für den Transport von bis zu 300.000 Soldaten samt Ausrüstung an die Ostfront vorbereite. Mit eindrucksvollen Kartenskizzen: Ein Pfeil geht vom mittleren Norwegen nach Finnland. Nur sind die Eisenbahnen über das norwegische Gebirge bis heute alle eingleisig, und die Strecke von Schweden nach Finnland, über die 1917 noch Lenin nach Russland zurückkehren konnte, ist seit 20 Jahren stillgelegt. Ähnlich die Route von den italienischen Häfen durch Slowenien und Ungarn zur Ukraine: Auch die allermeisten slowenischen Bahnlinien sind eingleisig, die leistungsfähigen Verbindungen über die Ostalpen verlaufen durch Österreich, das per Staatsvertrag von 1955 zur Neutralität verpflichtet ist. Aber das ist ja nur ein Wisch Papier, das kann doch eine NATO nicht erschüttern!