Nachschlag: Kreisligist Watzke

IMAGO/osnapix Fankultur pur: Rebellische Kurve auf dem Hamburger Kiez (St. Pauli, 1.12.2023)

Sie geben alles, stellen alles hintan: Familie, Job, Freizeit. Nur der eigene Klub zählt. Passion pur herrscht bei den Anhängern in den rebellischen Kurven. »Inside Ultras – mehr als Fußball« heißt eine ZDF Info-Doku, die am 10. Juni im TV ausgestrahlt wird und bereits in der Mediathek bereitsteht. Es geht um Choreos und Corteos, Bengalos und Rauchtöpfe – und nicht zuletzt um Polizeigewalt gegen engagierte Fans. Ein dokumentarisches Panorama in knapp einer halben Stunde Sendezeit. Sehenswert. Protagonisten vom FC St. Pauli, Karlsruher SC und BFC Dynamo machen Stimmung und erheben ihre Stimme. Für Fankultur, für Fanrechte, für einen anderen Fußball. Auch Fachanwalt und jW-Kolumnist René Lau. Der geißelt Hochrüstung samt martialischer Auftritte der Einsatzkräfte. Fans als »Versuchskaninchen«. BVB-Boss »Aki« Watzke ist das egal. Er mimt den Gegenpart. Wenn den Fans der Kommerz und die Repression im Profifußball nicht passen, sollen sie halt zum Kick in die Kreisliga gehen.(or)