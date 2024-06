Antirassist des Tages: WDR

epd/IMAGO WDR: Wider den Rassismus?

Lange war die Nationalelf dem Deutschen ein Spiegel. Sah er sie, sah er sich. Heute ist aus dem Spiegel ein Fenster geworden, was nicht jeder verkraftet. Hautfarben statt blasse Schnurrbartgesichter, graziles Ballspiel statt maskuline Hobel, Laptoptrainer im Anzug statt Brüllaffen in Schnellfickerhosen. Rassismus, Homophobie, Intelligenzfeindlichkeit – drei Grazien im Missmut.

Der dumpfe Groll ist vernehmbar, am Stammtisch der Wolfgangs, im Statement altgedienter Nationalspieler. Wie repräsentativ dies Unbehagen an der neuen Zeit ist, wäre eine Frage von Interesse. Dachte sich zumindest der WDR und gab eine repräsentative Umfrage in Auftrag. 1.304 Befragte hatten sich zur Aussage »Ich fände es besser, wenn wieder mehr weiße Spieler in der deutschen Nationalmannschaft spielen« zu positionieren, 21 Prozent stimmten ihr zu. Ein Ergebnis, das die Sendeanstalt so wichtig fand, dass sie es sogleich veröffentlichte. Die Reaktionen dann waren so erwartbar wie verständlich. »Ich finde es rassistisch«, sagte etwa Bundestrainer Julian Nagelsmann am Sonntag.

Reaktionen im ersten Impuls. Der berühmte zweite Gedanke lässt eine Sache oft anders erscheinen. Mittlerweile hat der WDR-Autor, der die Umfrage initiierte, sich gemeldet. »Um rassistische Haltungen zu prüfen, muss man rassistische Haltungen abfragen«, sagte er am Dienstag. Der Soziologe Lorenz Narku Laing sekundierte: Den Wunsch, »Rassismus unsichtbar zu machen«, könne er nachvollziehen, bloß wenn man ihn überwinden will, müsse man »ihn bearbeiten«.

Auf den zweiten Gedanken darf allerdings gern der dritte folgen. Verbreitung von Rassismus zu ermitteln ist das eine. Ergebnisse einer solchen Umfrage zu veröffentlichen etwas ganz anderes. Man macht damit nicht bloß die Frage salonfähig, man sorgt auch dafür, dass Rassisten erfahren, dass es ihrer weit mehr gibt.