IMAGO/Pond5 Images Schuften in der Hitze: Arbeiter auf einer Kaffeeplantage in Antigua Guatemala (Guatemala)

Sie vertreten als Rechtsanwalt für das »Movimiento de Trabajadores Campesinos«, MTC (Bewegung der Bauern und Arbeiter, jW), Arbeiter auf Kaffeeplantagen im Verwaltungsbezirk San Marcos in Guatemala. Welche Probleme gibt es dort?

Das ist unterschiedlich. Es werden Löhne unter dem Mindestlohn ausgezahlt, teilweise werden Sozialabgaben wie die staatliche Krankenversicherung oder die Rentenbeiträge nicht gezahlt. Man muss unterscheiden zwischen den festangestellten Arbeitern, die auf den Fincas (Bauernhöfe oder Plantagen, jW) leben, und Saisonarbeitern, die nur zur Ernte kommen. Erstere haben oft bessere Bedingungen, der Achtstundentag wird meistens eingehalten. Festangestellte Arbeiter gibt es aber immer weniger, vermehrt wird nur noch mit Saisonkräften gearbeitet.

Woran liegt das?

Zum einen ist es ein Trick der Gutsbesitzer, um die zu zahlenden Leistungen zu umgehen oder Gerichtsprozesse zu vermeiden, in denen die Arbeiter ihre Rechte einklagen. Es liegt aber auch daran, dass die Kaffeeproduktion in San Marcos zurückgegangen ist. Die Region produziert nicht den hochwertigen Kaffee wie andere Landesteile in Guatemala, und es gibt viel Konkurrenz auf dem Weltmarkt, zum Beispiel aus Vietnam.

Sie haben die Arbeiter der Finca »Las Delicias« vertreten. Der Konflikt mit dem Besitzer des Anwesens über nicht gezahlten Mindestlohn und andere nicht erbrachte Leistungen zog sich fast 20 Jahre hin. Am Ende bekamen die Arbeiter recht und als Entschädigung Land zugesprochen. Ist das ein Einzelfall?

Es gibt natürlich andere Prozesse, aber der Fall war schon speziell. Einmal wegen der Länge und auch mit diesem positiven Ausgang. Viele Arbeiter haben Angst, sich dem MTC anzuschließen. Sie wollen ihre Arbeit nicht verlieren. Andererseits fehlen den Fincabesitzern Arbeitskräfte. Da spielt die Migration eine Rolle. Viele ziehen den Weg in die USA vor, statt sich hier auf den Plantagen ausbeuten zu lassen.

Wer sind die Eigentümer der Fincas? Privatpersonen oder Agrarunternehmen?

Hier sind es in der Regel Privatpersonen, viele sind zugewandert, auch viele aus Deutschland. Es wurde und wird viel deutsche Technologie angewendet. Der Kaffeeanbau findet an der Boca Costa statt, dem Übergang vom Hochland zum tropischen Tiefland an der Küste. In den flachen Küstengebieten gibt es viel Produktion von Ölpalmen, dort sind auch Agrarunternehmen beteiligt.

Es gibt Berichte über sexualisierte Gewalt gegenüber minderjährigen Arbeiterinnen auf den Plantagen. Können Sie solche Vorfälle bestätigen?

Noch vor 20 Jahren gab es Fälle, wo Familien aus Not und wegen Drohungen minderjährige Töchter regelrecht an die Fincabesitzer verkauft haben. Solche Fälle gehören, denke ich, der Vergangenheit an. Bei den Vorarbeitern und Verwaltern gibt es auch heute noch Fälle von sexuellem Missbrauch, in denen die Vorarbeiter ihre Macht einsetzen und ausnutzen.

Welche Rolle spielen diese Vorarbeiter bei den Arbeitskonflikten?

Ich hatte schon Fälle, in denen der Verwalter in bezug auf Arbeitsrechte alles blockiert hat. Der Besitzer erwies sich dann aber als umgänglicher Verhandlungspartner, wenn es dann zu einem Dialog zwischen Arbeitern und Fincabesitzer kam. Wir vom MTC sind immer offen für Dialog und runde Tische zwischen Fincabesitzern und Arbeitern.

Manche Arbeiter auf den Kaffeeplantagen sagen, sie müssten »Sklavenarbeit« leisten. Ist das aus Ihrer Sicht angemessen?

Da ist natürlich eine Definitionsfrage. Juristisch gesehen ist der Begriff nicht zutreffend, mir sind aktuell keine Fälle bekannt, wo gänzlich ohne Entlohnung gearbeitet wird. Es wird auch niemand mehr mit direkter Gewalt zur Arbeit gezwungen. Wenn aber die Arbeiter ihre Arbeit vor dem Hintergrund der schlechten Bezahlung und der schlechten Wohn- und Hygieneverhältnisse als »Sklavenarbeit« bezeichnen, ist das zu akzeptieren.