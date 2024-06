Ermittlungen gegen Polizisten eingestellt

Dortmund. Nach einem Polizeieinsatz mit einem tödlichen Schuss auf einen Obdachlosen in Dortmund ist das Strafverfahren gegen die Beamten eingestellt worden. Die Ermittlungen ergaben, dass das Verhalten der Beamten gerechtfertigt gewesen sei, wie die Staatsanwaltschaft Dortmund und die Polizei in Recklinghausen am Montag mitteilten. Das 52jährige Opfer war Anfang April nach dem Einsatz im Krankenhaus gestorben. Der Mann hatte in der Dortmunder Innenstadt einen anderen Obdachlosen mit einer zweieinhalb Meter langen Eisenstange angegriffen. Vor dem tödlichen Schuss hatten zwei Polizeibeamte insgesamt drei Schüsse aus sogenannten Tasern abgegeben. (AFP/jW)