Uwe Anspach/dpa Am Freitag verletzte ein Mann in Mannheim mehrere Menschen an einem Infostand mit einem Messer

Der Tod des am Freitag bei einem Messerangriff in Mannheim verletzten Polizisten sorgt bundesweit für Rufe nach asylpolitischen Verschärfungen und einem harten Vorgehen der Behörden gegen tatsächliche oder vermeintliche Islamisten. Abgeordnete der Regierungsparteien SPD und FDP forderten am Montag, Abschiebungen nach Afghanistan wieder zu ermöglichen. Am Freitag hatte ein 25 Jahre alter Mann aus Afghanistan eine Veranstaltung des rechten Vereins »Pax Europa« auf dem Mannheimer Marktplatz mit einem Messer angegriffen. Dabei wurden fünf Mitglieder von »Pax Europa« und ein Polizist verletzt. Der 29 Jahre alte Beamte erlag laut Behördenangaben am Sonntag nachmittag seinen schweren Kopfverletzungen.

Wer ohne deutschen Pass in Deutschland schwere Straftaten begehe oder als »Gefährder oder Verfassungsfeind eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit« darstelle, müsse »schleunigst unser Land verlassen«, erklärte SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese der Süddeutschen Zeitung (Montag). Nach dem »nachvollziehbaren temporären Abschiebestopp« im August 2021, nach der Machtübernahme der Taliban, solle das Auswärtige Amt »endlich den Weg dafür frei machen, künftig Abschiebungen nach Afghanistan wieder durchführen zu können«. Das forderte auch FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erklärte am Rande eines Besuchs in den süddeutschen Hochwassergebieten, der Tod des Polizisten sei bedrückend. »Wir werden mit allem, was wir zur Verfügung haben, den Rechtsstaat und die Sicherheit verteidigen«, so Scholz. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) ordnete nach dem Tod des Polizisten eine Schweigeminute und Trauerflor an allen Streifenwagen der Polizei an. Auch die Bundespolizei fuhr am Montag bundesweit mit Trauerflor. Am kommenden Freitag soll des Verstorbenen gedacht werden. Für Montag abend war in Mannheim eine Kundgebung unter dem Titel »Mannheim hält zusammen« geplant.

Das Tatmotiv ist nach Behördenangaben weiter unklar. Vorläufig ist der Mann, der in Afghanistan geboren wurde und 2014 als Jugendlicher nach Deutschland gekommen war, nicht vernehmungsfähig. Er war von einem Polizeibeamten während des Angriffs niedergeschossen worden.

Vor allem in den sozialen Netzwerken wird der Angriff von Mannheim und das Video, das die Attacke zeigt, für den Wahlkampf im Vorfeld der EU-Parlamentswahl am Sonntag ausgenutzt. So bezeichneten mehrere AfD-Politiker die Tat beim Kurznachrichtendienst X als Folge einer »Masseneinwanderung« und fehlenden Durchgreifens gegen Islamisten. Die AfD-Jugendorganisation »Junge Alternative« (JA) veranstaltete am Sonntag eine Versammlung unter dem Titel »Remigration hätte diese Tat verhindert«.