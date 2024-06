Albert Gea/REUTERS

In Le Perthus (El Pertús) an der spanisch-französischen Grenze protestierten am Montag Landwirte mit Hunderten Traktoren. Der Grenzverkehr kam zwischenzeitlich zum Erliegen. Anlass der Demonstration war die Wahl zum EU-Parlament am 9. Juni. Die Bauern fordern von der EU-Kommission bessere Handelskonditionen für landwirtschaftliche Produkte, weniger administrative Auflagen und mehr Schutz vor außereuropäischer Billigkonkurrenz auf dem Agrarmarkt. Im Frühjahr hatten Landwirte diese Forderungen auf europaweiten Demonstrationen erhoben. (jW)