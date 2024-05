Geschasste Abgeordnete von Labour darf zurück

London. Die britische Labour-Partei will die Abgeordnete Diane Abbott, die vor rund einem Jahr wegen Aussagen zum Thema Rassismus ausgeschlossen worden war, wieder in die Fraktion aufnehmen. Das meldete die Nachrichtenagentur PA am Dienstag abend. Die Partei hatte Abbott wegen eines Briefs an die Zeitung The Observer suspendiert. Abbott, 1987 die erste schwarze Abgeordnete im Unterhaus, hatte als Reaktion auf einen Artikel zum Rassismus in Großbritannien geschrieben, dass auch verschiedene weiße Menschen Vorurteile erlebten, aber nicht – wie Schwarze – ihr ganzes Leben lang Rassismus ausgesetzt seien. Iren und Juden zum Beispiel hätten in den USA früher nicht hinten im Bus sitzen müssen, wie sie unter anderem anmerkte. Es folgten Antisemitismusvorwürfe gegen sie. (dpa/jW)