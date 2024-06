Nachschlag: Kapitalisten im Fieber

ARTE/HR/© mobydoc Großstädte wie Paris können sich durch ihre Architektonik stark aufheizen, worunter vor allem die Ärmsten leiden …

Die Erde hat Fieber, und das Virus heißt Kapitalismus. Wie man aus der Arte-Dokumentation »Europa glüht« eher am Rande erfährt, ist die Klimakata­strophe so weit fortgeschritten, dass zum Beispiel der indische Subkontinent bereits vor der Unbewohnbarkeit steht. Das heißt: Schon jetzt erreichen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit dort regelmäßig Werte, die für Menschen tödlich sind. Was aber geschieht in den reichen Zentren der Weltwirtschaft? In dem Arte-Beitrag geht es vor allem darum, wie sich Städte wie Paris oder Sevilla etwa mit baulichen Maßnahmen gegen Hitzewellen zu schützen versuchen. Unterdessen hat der Guardian laut einer im Mai veröffentlichten Recherche errechnet, dass Banken und Fonds seit dem Pariser Klimaabkommen von 2016 ganze sieben Billionen Dollar in Öl-, Gas- und Kohlefirmen investiert haben – die offensichtlich gar nicht daran denken, von ihren zerstörerischen Geschäften zu lassen. Es wäre ja gelacht, wenn sich aus dem Weltuntergang kein Profit rausholen ließe. (jt)