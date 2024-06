Der Traum ist aus

Alaister Russell/REUTERS Vorteil verspielt: Der ANC-Vorsitzende Cyril Ramaphosa vor Unterstützern in Johannesburg (25.5.2024)

Es war absehbar und ist dennoch eine Zäsur. 30 Jahre nach dem Ende der Apartheid hat der African National Con­gress (ANC) seine absolute Mehrheit im südafrikanischen Parlament erstmals verloren. Mit 40,2 Prozent der Stimmen fällt sein Ergebnis dabei derart niedrig aus, dass es nicht einmal für eine Koalition mit den linkspopulistischen Economic Freedom Fighters (EFF) des ehemaligen ANC-Jugendligapräsidenten Julius Malema reichen würde. Die eigene Schwäche erspart der Partei damit die Entscheidung zwischen der eigenen Jugend – denn im Grunde sind die EFF seit ihrer Abspaltung vom ANC 2013 nichts anderes – und der stramm neoliberalen Democratic Alliance (DA), dem Sprachrohr der überwiegend weißen Oberschicht, die nun als einzige realistische Option übrig bleibt. Drei Dekaden nach dem Ende des maßgeblich von sozialistischen Ländern unterstützten Antiapartheidkampfes wird der ANC in den Armen des Klassenfeinds ankommen.

Geboren aus einer unabdingbar weitgefassten Befreiungsbewegung, war der ANC immer geprägt von gegensätzlichen politischen Strömungen. Die parteiinterne Linke war in aller Regel Verliererin der Flügelkämpfe. Eine effektive Verstaatlichung der Bodenschätze, wie im eigenen Leitdokument, der Freiheitscharta von 1955, vorgesehen? Eine einheitliche Gesundheitsversorgung? Wenigstens ein Verbot von Leiharbeit, das die Allianzpartner in Gewerkschaftsbund und Kommunistischer Partei (SACP) seit Jahrzehnten fordern? Fehlanzeige. Statt dessen wurde das sozialdemokratische Programm der frühen Mandela-Jahre schon 1997 durch eine neoliberale Agenda abgelöst, die den Empfehlungen der Weltbank – von der sich der ANC stets »beraten« ließ – in nichts nachstand.

Hatte die Partei ob des Zusammenbruchs des sozialistischen Lagers überhaupt eine andere Chance? Die Frage bleibt offen, denn der ANC hat nie versucht, einen anderen Weg zu gehen. In einem Land, das über 80 Prozent der globalen Platinvorkommen verfügt, bestand sein Transformationsansatz darin, die eigenen Kader in den Konzernzentralen unterzubringen. Black Economic Empowerment nennt sich das entsprechende Programm zum Aufbau einer schwarzen Kapitalistenklasse. Cyril Ramaphosa, einst Chef der Bergarbeitergewerkschaft, wurde so zum Rand-Milliardär und war 2012 als Aufsichtsrat des Platinriesen Lonmin in das Massaker von Marikana verwickelt. 34 streikende Kumpel erschoss die Polizei dort. Vier Monate später begann Ramaphosas Aufstieg an die Parteispitze, seit 2018 ist er Staatspräsident.

»Meine Angst ist, dass die Befreier zur Elite werden, die in Mercedes-Benz herumfährt und die Ressourcen des Landes nutzt, um in Palästen zu wohnen und sich zu bereichern«, hat der 1993 ermordete SACP-Generalsekretär Chris Hani einmal gesagt. So mancher im ANC hat das nicht als Warnung verstanden, sondern als Handlungsempfehlung. Den Traum vom »besseren Leben für alle« hat die Parteiführung auf Plakate drucken lassen. Die sind längst vergilbt.