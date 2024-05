Nachschlag: Iran bombardieren?

(c) Satellite image ©2019 Maxar Technologies/AP Atomanlage Fordo nördlich der heiligen Stadt Qom (Satellitenbild von Maxar Technologies)

Sollen die USA den Iran bombardieren, um Teheran am Erlangen einer Atombombe zu hindern? Diese Frage füllt den Raum in einer aktuellen Podiumsdiskussion des US-Magazins Reason. Im Rahmen des Soho-Forums der Zeitschrift debattieren der proisraelische US-Anwalt Alan Dershowitz, zu dessen Klienten O. J. Simpson, Donald Trump und. Harvey Weinstein gehörten, mit dem Pulitzer-Preisträger Glenn Greenwald, der unter anderem für die Veröffentlichung der Snowden-Leaks bekannt geworden ist. Dershowitz wirbt offen für Angriffe auf Iran und einen Regierungswechsel in Teheran. Greenwald warnt die Zuhörerschaft davor, durch Propaganda in den nächsten großen Krieg gezogen zu werden, und mahnt statt dessen, aus den US-Kriegen im Irak, in Libyen und Syrien zu lernen. Selten erlebt man es, dass derart gegensätzliche Meinungen zu Krieg und Frieden so ungestört und freizügig erörtert werden. Im Anschluss an die Fragen des Publikums durfte die Zuhörerschaft abstimmen, welcher Auftritt sie mehr überzeugte. (dw)