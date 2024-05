Geschichtsvergessener des Tages: Narendra Modi

Adnan Abidi/REUTERS Wirbt gerade mit abstrusen Behauptungen und rassistischer Hetze um ein drittes Mandat: Der indische Premierminister Narendra Modi (Ahmedabad, 7.5.2024)

Das war eine steile These, mit der Indiens Premierminister Narendra Modi am Dienstag aufwartete. Gegenüber dem Sender ABP News behauptete er, dass Mahatma Gandhi im Rest der Welt unbekannt geblieben sei – bis der britische Regisseur David Attenborough Anfang der 1980er Jahre einen Hollywoodfilm über ihn drehte. Dabei hätte die Aufgabe Indiens darin bestanden, herauszustellen, dass Gandhi dem US-Bürgerrechtler Martin Luther King jr. und Südafrikas Nelson Mandela in nichts nachstand, meinte Regierungschef Modi. Auch deswegen, weil Gandhis Philosophie heute zur »Lösung vieler globaler Probleme« beitragen könne.

Wie das? War King nicht sogar aus Bewunderung für sein großes Vorbild Gandhi nach Indien gepilgert? Um in der nicht weit von Modis Geburtsort Vadnagar entfernten Stadt Ahmedabad in Gujarat den historischen Gandhi-Aschram aufzusuchen, seit langem ein Museum, in dem sich Besucher nicht zuletzt der internationalen Ausstrahlung des Mahatma (zu deutsch: der großen Seele) vergewissern können? Ist Modi, obwohl einst Chefminister des Bundesstaats, nie dort gewesen?

Inmitten der laufenden Wahlen lieferte Modis geschichtsvergessene Äußerung der Opposition neue Munition. Rahul Gandhi, der nur zufällig denselben Nachnamen trägt wie sein berühmter Vorgänger an der Spitze der Kongresspartei (INC), baute sich vor dem Denkmal in Indiens Hauptstadt Delhi auf, das an Gandhis »Salzmarsch« erinnert. Dort sprach er in die Kamera, dass Menschen wie Modi, die zu Kadern der extrem rechten »Nationalen Freiwilligenorganisation« (RSS) ausgebildet wurden, »Gandhi nicht verstehen können« – aber sie könnten Nathuram Godse verstehen, der kurz nach der Unabhängigkeit einen tödlichen Anschlag auf Gandhi verübte und ebenfalls aus dem RSS stammte, von dem Modis Indische Volkspartei (BJP) der parlamentarische Ableger ist.