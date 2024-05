Über »Schlafwandel«

Kay Nietfeld/dpa Kriegstreiber unter sich: US-Präsident Biden, NATO-Generalsekretär Stoltenberg und der unvermeidliche ukrainische Staatschef Selenskij (v. l. n. r., Vilnius, 12.7.2023)

Das Bild von den »Schlafwandlern«, die angeblich im geistigen Dämmerzustand 1914 einen schnellen Krieg in Europa durchziehen wollten, ist verlogen. Als es 2013 vom Historiker Christopher Clark erfunden wurde, mussten bereits die endlosen unpopulären völkerrechtswidrigen Weltordnungskriege der USA und ihrer Vasallen für urheberlos erklärt werden – von Jugoslawien über Afghanistan, Irak bis Libyen. Da bot sich an, auch die 100 Jahre alten imperialistischen Feldzüge, die lange vor 1914 geplant wurden und nach vier Jahren zum Ende von drei Monarchien, zu Revolutionen und antikolonialen Aufständen rund um den Globus geführt hatten, aus Umnachtung herzuleiten. Das erlaubt es, weniger von Interessen, von Kapitalismus und Aufteilung der Welt zu schreiben.

Das Schweigen davon ist ein Markenzeichen heutiger westlicher Kriege und der sie begleitenden Propagandamärchen – sei es in der Ukraine, sei es in Gaza oder im gesamten in mehr als 30 Jahren verheerten Westasien und Westafrika. Egon Bahr hat dazu 2013 das Nötige gesagt, als er Heidelberger Gymnasiasten aufzuklären versuchte: »In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal, was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt.« NATO-Expansion bis kurz vor Moskau, Kündigung aller Rüstungskontroll- und Abrüstungsverträge mit Russland, Aufbau eines Angriffspotentials, das auch in der Ukraine stationiert werden sollte, Wiederbelebung faschistischer und nationalistischer antirussischer Hetze – seit 1991 gab es im Westen vorwiegend Altes und davon jede Menge.

Die Planer hatten Russland als »Regionalmacht« (US-Präsident Barack Obama 2014) ausgemacht, das flugs zu »ruinieren« (Annalena Baerbock 2022) sei, dessen »Wirtschaft ist in Fetzen, sage ich, in Fetzen« (Ursula von der Leyen 2023) oder wenigstens ein »wirtschaftlicher Zwerg«, »wie eine Tankstelle, deren Besitzer eine Atombombe hat« (EU-Außenbeauftragter Josep Borrell 2023). Sind die Eigentumsverhältnisse hinreichend irrational und machen insbesondere deutsche Untertanen überwiegend wieder Männchen bei Kriegsgebrüll, ist Realitätsverlust eine Konsequenz.

Mit Schlafwandeln hat das nichts zu tun, das Sein bestimmt auch dabei lediglich das Bewusstsein. Das reichte in den USA und angeschlossenen Staaten bislang zum Hineinstolpern in eine Situation, in der russische Streitkräfte – so General a. D. Roland Kather am Donnerstag auf Welt TV – »das militärische Geschehen bestimmen« und der »Ausweg«, Ziele in Russland anzugreifen, »eine weitere Eskalation« bedeutet. Das ist in Washington immerhin angekommen. Am Mittwoch titelte die Washington Post: »Die USA sind besorgt über Angriffe der Ukraine auf russische Atomradarstationen.« Die deutschen Bürgermedien berichten erst gar nicht. Das heißt dann Schlafwandel.