Gabriel Kuchta/REUTERS Bombige Zeiten: US-Außenminister Blinken zu Besuch in Prag (30.5.2024)

Gut fünf Wochen vor dem NATO-Gipfel in Washington werden Risse im Pakt deutlich. Nach dem Willen Washingtons soll der in den USA unpopuläre ­Ukraine-Krieg durch Waffenlieferungen mindestens bis zur US-Präsidentschaftswahl im November verlängert werden. Die Rüstung soll zukünftig vor allem aus Bündnisstaaten kommen, damit der Krieg nicht zum Wahlkampfschlager für Donald Trump wird. Die Zwickmühle führte am Mittwoch und Donnerstag zu widersprüchlichen Aussagen aus der Biden-Administration und Kakophonie in der Allianz. Vor einem am Donnerstag abend beginnenden zweitägigen informellen Außenministertreffen der 32 Mitgliedstaaten in Prag drohte Streit, insbesondere über den Einsatz westlicher Waffen gegen Ziele in Russland. Laut einem AFP-Bericht vom Donnerstag sprechen Diplomaten in Brüssel von zunehmender »Frustration« bei osteuropäischen Verbündeten über die USA und Deutschland. Beide Länder schließen bisher aus, dass die Ukraine von ihnen gelieferte Waffen gegen russisches Staatsgebiet richten darf.

Westliche Medien behaupten jedoch, beide Regierungen änderten ihre Auffassung. Dem entgegen erklärte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, am Mittwoch in Washington: »Es gibt keine Änderung unserer Politik: Wir ermutigen weder dazu, noch ermöglichen wir den Einsatz von US-Waffen auf russischem Boden.« Politico zitierte am Donnerstag die US-Botschafterin bei der NATO, Julianne Smith, mit einer ähnlichen Aussage. US-Außenminister Antony Blinken sagte jedoch am Mittwoch in der Republik Moldau, die US-Regierung habe Angriffe mit US-Waffen auf Ziele außerhalb der Ukraine weder ermöglicht noch dazu ermutigt. Ein Kennzeichen der US-Unterstützung sei stets gewesen, »sich anzupassen, wenn die Bedingungen sich verändern, wenn das Schlachtfeld sich ändert, wenn Russland sein Handeln verändert.« Er sei zuversichtlich, »dass wir das auch weiterhin tun werden«. Am Dienstag hatten sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg für die Aufhebung von Einsatzbeschränkungen eingesetzt. Dagegen sagte Italiens Außenminister Antonio Tajani am Donnerstag dem Fernsehsender RAI: »Alle Waffen, die aus Italien (in die Ukraine) gehen, sollten in der Ukraine eingesetzt werden.«