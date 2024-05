Kreditvergabe im Euro-Raum stagniert

Frankfurt am Main. Angesichts der anhaltend hohen Zinsen stagniert die Kreditvergabe der Banken an Firmen im Euro-Raum. Die Geldhäuser reichten im April lediglich 0,3 Prozent mehr Darlehen an Unternehmen aus als vor Jahresfrist, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch mitteilte. Im März hatte das Plus bei 0,4 Prozent gelegen. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Privathaushalten. Hier vergaben die Finanzinstitute im April nur 0,2 Prozent mehr Kredite als ein Jahr zuvor. Auch im März hatte das Wachstum nur bei 0,2 Prozent gelegen. (Reuters/jW)