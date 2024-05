IWF traut China starkes Wachstum zu

Beijing. Die chinesische Wirtschaft wird nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in diesem und im nächsten Jahr deutlich stärker zulegen als bislang gedacht. Der IWF teilte am Mittwoch in Beijing mit, für 2024 nun mit einem Wachstum von fünf Prozent zu rechnen und prognostiziert für 2025 etwa 4,5 Prozent. Dies sind gegenüber den jüngsten Schätzungen aus dem April jeweils 0,4 Prozentpunkte mehr. Der IWF verwies auf das starke erste Quartal sowie die jüngsten Regierungsentscheidungen. (Reuters/jW)