Bundeswehr darf in Niger Stützpunkt nutzen

Niamey. Die Republik Niger und Deutschland haben am Dienstag nach Informationen der dpa eine Übereinkunft unterzeichnet, die der Bundeswehr eine weitere Nutzung des Lufttransportstützpunktes am Rande der Hauptstadt Niamey ermöglicht. Die Anlage stehe ihr damit über den 31. Mai hinaus zur Verfügung. Der Stützpunkt war logistisches Drehkreuz des UN-Einsatzes Minusma in Mali, der Ende vergangenen Jahres auf Druck Bamakos beendet werden musste. (dpa/jW)