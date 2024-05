Beijing kritisiert Taiwans »Präsidenten«

Beijing. China hat angekündigt, den militärischen Druck auf Taiwan aufrechterhalten zu wollen. »Solange die Provokationen um eine ›Unabhängigkeit Taiwans‹ andauern, wird die Volksbefreiungsarmee ihre Maßnahmen zur Verteidigung der nationalen Souveränität und territorialen Integrität fortsetzen«, sagte die zuständige Sprecherin Zhu Fenglian am Mittwoch (Ortszeit). Zhu nannte die Rhetorik des taiwanischen »Staatsoberhaupts« Lai Ching-te »außerordentlich leichtsinnig«. Lai traf sich am Mittwoch in Taipeh mit einer Delegation von US-Senatoren und rief die USA zur Fortführung ihrer Unterstützung auf. »Angesichts des autoritären Expansionismus arbeiten wir weiter zusammen«, kündigte er an. (AFP/jW)