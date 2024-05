ZdK sieht »Abbruch der Volkskirche«

Erfurt. Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) hat vor der Eröffnung des Katholikentages in Erfurt die schwierige Lage der Kirche in Deutschland betont und mehr Tempo bei Reformen gefordert. »Der Abbruch der Volkskirche ist Land auf, Land ab Realität«, sagte Irme Stetter-Karp am Mittwoch in der thüringischen Landeshauptstadt. Die Kirche sei in einer Krise, die nicht nur vom Glaubenswandel zeuge: »Sie ist in einer Krise, die sie selbst mitverschuldet hat.« Mit Blick auf das im säkular geprägten Ostdeutschland gelegene Erfurt als Ausrichtungsort für den Katholikentag sagte sie: »Wir haben hier kein Heimspiel. Aber gibt es überhaupt noch Heimspiele für Katholiken in Deutschland? Ich denke: Nein.« (dpa/jW)