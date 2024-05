Parlamentswahlen in Südafrika

Pretoria. Aktuelle Hochrechnungen und Umfragen deuten darauf hin, dass die frühere Befreiungsbewegung und langjährige Regierungspartei African National Congress (ANC) bei den allgemeinen Wahlen in Südafrika am Mittwoch erstmals unter die 50-Prozent-Marke fallen wird. Sollte der ANC nur um ein oder zwei Prozentpunkte an der absoluten Mehrheit vorbeischrammen, könnte er mit Kleinparteien ein Bündnis schließen, aber das politische Sagen behalten. Würde der ANC jedoch auf 45 Prozent oder weniger abstürzen, müsste er eine Koalition mit einer größeren Oppositionspartei eingehen und damit politische Kompromisse schließen. Ergebnisse lagen bis jW-Redaktionsschluss nicht vor. Lokale Medien berichteten von Unregelmäßigkeiten in Wahllokalen, die erst verspätet öffneten oder wegen Protesten geschlossen bleiben mussten. (dpa/jW)