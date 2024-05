Nachschlag: In geheimer Mission

Jonathan E. Jackson/IMAGO Probieren kommt vor Studieren: Forschende des Naturhistorischen Museums in London untersuchen 100 Milligramm Material von einem Asteroiden

Bekannt sei nur, dass das Zielobjekt »mutmaßlich reich an Eisen und Nickel ist«. Ansonsten schweige sich das US-Unternehmen namens Astroforge über seine Pläne zur Prospektion eines Asteroiden aus. Dieser sei weniger als 100 Meter groß. Weil die Firma ihr Ziel innerhalb von nur einem Jahr erreichen wolle, müsse der Gesteinsbrocken immer wieder vergleichsweise nah an die Erde kommen, war am Montag zu nachtschlafender Zeit im Deutschlandfunk zu erfahren.

Eine kommerzielle Mondsonde soll mit der eigentlichen Sonde an Bord gestartet werden. Diese soll sich unterwegs abtrennen und den auszubeutenden Asteroiden ansteuern. Die Geheimhaltung des kapitalistischen Unterfangens, Rohstoffe gewinnbringend außerhalb der Erdatmosphäre abzubauen, beinhaltet auch, dass Astroforge sich über die genaue Route des Unterfangens ausschweigt. Dies widerspreche den Vorgaben der Vereinten Nationen, wonach die Flugdaten aller Weltraummissionen offen zugänglich gemacht werden müssen. »Aber es droht keine Strafe.« (mb)