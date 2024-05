Invasorin des Tages: Spanische Wegschnecke

Erwin Wodicka/Zoonar.com/imago Schnecke Nimmersatt

Vielleicht ist Gartenbau das einzige Genre, in dem Engländer und Franzosen tatsächlich von den Deutschen lernen können. Während der englische Garten die Natur nachahmt und der französische die Naturwissenschaft, stellt der Schrebergärtner aus dem Umland Berlins das Gleichgewicht von Schönheit und Nutzen her. Der übergriffige Blauregen klettert die Wand hinauf, die Sonnenblume neigt ihre Nase zum Licht, Phlox hält sich vornehm zurück, während Giersch genau so sympathisch ist, wie er sich anhört. Auf der gesetzlich vorgeschriebenen Nutzfläche reifen Erdbeeren, Gurken und Wirsing, ein Stockwerk tiefer Laura und Belana, Tomaten und Salat teilen sich das Gewächshaus. Doch mit dem Salat will es heuer nichts werden.

Arion vulgaris überrollt Deutschland. Lässt nichts stehen vom Grün. Spanische Wegschnecke nennt man das Tier hierzulande. »Es ist schlimm dieses Jahr«, bestätigt die Zoologische Staatssammlung München, und das Senckenberg-Zentrum für Biodiversität erklärt, der milde Winter und das zweite stark feuchte Jahr in Folge hätten die Population hochgetrieben. Den Gärtner schert vor allem, dass die Kriecher ihm die Ernte versauen. Nur mein Vater doziert, während er wie ein Storch durch den Salat stakt und Dutzende Exemplare aus den Blättern fischt: »Es ist ja schon die Frage, wer hier in wessen Lebensraum eindringt.« Soll heißen: Eigentlich sind wir Menschen die Invasoren. Die Schnecken dann aber auch machen lassen, so weit geht seine antikolonial behauchte Selbstkritik nicht.

Der Spanischen Wegschnecke kann gleich bleiben, dass man sie als Rache für Karl den Käfer betrachtet. Solange sie frisst, geht es ihr gut, und da sie ihresteils von der Indischen Laufente, dem Schnegel und jW-Redakteur Andreas Hahn abgesehen kaum Fressfeinde hat, wird sie munter fortleben, bis der Winter die Sache regelt.