Yuriy Somov/SNA/imago Erich Honecker und Jassir Arafat bei den X. Weltfestspielen der Jugend und Studenten (Berlin, 1.8.1973)

Erich Honecker hatte eine sentimentale Ader. Seine besondere Zuneigung gehörte auch im Alter der Freien Deutschen Jugend (FDJ) und ihrer Zeitung, der Jungen Welt. Was natürlich auch der Tatsache geschuldet war, dass EH zu den Mitbegründern des Jugendverbandes gehörte und auch mit dafür verantwortlich war, dass Junge Welt zur auflagenstärksten Tageszeitung der DDR wurde.

Indirekt natürlich. Und das kam so: Ende der 70er Jahre hatte der britische Verleger Robert Maxwell Honeckers Autobiographie »Aus meinem Leben« herausgegeben, die auch in der DDR erscheinen sollte. Zuvor, so meinte man im Politbüro, müsse man den Text in einer DDR-Zeitung in Fortsetzungen veröffentlichen. Harry Tisch, der Gewerkschaftsvorsitzende, machte sich anheischig, die Autobiographie im Organ des Freien Deutschen Gewerkschaftsbunds Tribüne zu publizieren. Joachim Herrmann, Chefredakteur des Neuen Deutschland, reklamierte das Zentralorgan als angemessenen Platz, und Verteidigungsminister Heinz Hoffmann meinte, mit einer Veröffentlichung in der Volksarmee, der Wochenzeitung der Politischen Hauptverwaltung der NVA, ließe sich die ideologische Front der DDR-Streitkräfte stärken. Honecker, der wie immer das Prä bei solch existentiellen Entscheidungen hatte, erteilte der Jungen Welt den Auftrag. So druckte das Organ der FDJ »Aus meinem Leben« kapitelweise. Und ich musste vor Insatzgabe alles kollationieren, also den Urtext mit der Zeitungsfassung vergleichen.

In der DDR bekam jede Zeitung eine bestimmte Menge Papier zugewiesen (womit auch die Auflage gesteuert wurde). Bei der JW – das Monatsabo kostete 2,70 Mark – war die Nachfrage stets größer als das bewilligte Papierkontingent. Chefredakteur Dieter Langguth nutzte listig die Chance des Vorabdrucks, um die Auflage der Zeitung der tatsächlichen Nachfrage im Lande anzupassen. Die Partei könne ihn ja nicht dafür bestrafen, dass er die Memoiren des Generalsekretärs millionenfach verbreitet, erklärte er. Und in der Tat: In jener Zeit wurde unsere Auflage siebenstellig. Diese Zahl durfte öffentlich fortan nicht mehr genannt werden, denn das Neue Deutschland lag nunmehr abgeschlagen auf Platz zwei. Später, als Langguth stellvertretender Abteilungsleiter im Zentralkomitee und damit Funktionär geworden war, sprach er von einer Partisanenaktion, die er heute nicht mehr durchgehen lassen würde.

Honecker, der die JW aus den erwähnten sentimentalen Gründen immer mit Nachsicht behandelte, schaute selbstredend auch hier durch die Finger. Einmal ließ er fallen, dass er morgens als erstes zur Jungen Welt greife, obgleich er doch zunächst das Zentralorgan lesen müsse. Doch das empfinde er als langweilig. Dass es so war, musste er sich allerdings selbst anlasten, denn er konzipierte oftmals die erste Seite selbst. Die Frage nach der Ursache von erkannten Problemen stellte er sich hier so wenig wie in anderen wichtigen Fällen.

Allein darin zeigte sich die ganze Widersprüchlichkeit seiner Person. Erich Honecker war ein standhafter Antifaschist und Kommunist, der unter den Nazis zehn Jahre für seine Überzeugung in einem Zuchthaus saß. Und er war ein engagierter Friedenskämpfer, der mit Geschick und Leidenschaft im Kalten Krieg dafür sorgte, dass Frieden in Europa blieb. Auf der anderen Seite jedoch war er mit seinen Ämtern überfordert, er war, nüchtern betrachtet, seinen Funktionen, in die er sich selber gebracht hatte, nicht gewachsen. Und auch wenn das heutzutage weltweit auf die meisten Politiker zutrifft, macht es die Sache nicht besser.

Gleichwohl: Erich Honecker blieb vor dem Klassenfeind immer standhaft. Bis zuletzt, als er am 3. Dezember 1992 im Berliner Gerichtssaal in einer fulminanten Rede – vermutlich der besten, die er je gehalten hatte – seinen Peinigern entgegenschleuderte: »Ich habe für die DDR gelebt. Ich habe einen beträchtlichen Teil der Verantwortung für ihre Geschichte getragen. Ich bin also befangen und darüber hinaus durch Alter und Krankheit geschwächt. Dennoch habe ich am Ende meines Lebens die Gewissheit, die DDR wurde nicht umsonst gegründet. Sie hat ein Zeichen gesetzt, dass Sozialismus möglich und besser sein kann als Kapitalismus.« Und er gab seiner Hoffnung Ausdruck: »Immer mehr ›Ossis‹ werden erkennen, dass die Lebensbedingungen in der DDR sie weniger deformiert haben, als die ›Wessis‹ durch die ›soziale‹ Marktwirtschaft deformiert worden sind, dass die Kinder in der DDR in Krippen, in Kindergärten und Schulen sorgloser, glücklicher, gebildeter und freier aufwuchsen als die Kinder in den von Gewalt beherrschten Schulen, Straßen und Plätzen der BRD. Kranke werden erkennen, dass sie in dem Gesundheitswesen der DDR trotz technischer Rückstände Patienten und nicht kommerzielle Objekte für das Marketing von Ärzten waren. Künstler werden begreifen, dass die angebliche oder wirkliche DDR-Zensur nicht so kunstfeindlich war wie die Zensur des Marktes. Staatsbürger werden spüren, dass die DDR-Bürokratie plus Jagd auf knappe Waren nicht so viel Freizeit erforderte wie die Bürokratie der BRD.«

Ihm blieben danach nur noch wenige Monate in Freiheit. In Chile lebte er in einem Häuschen, das ihm die PLO und deren Vorsitzender Jassir Arafat geschenkt hatten: Als Dank für die Solidarität, die der Internationalist Honecker den Palästinensern erwiesen hatte.