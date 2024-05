Sachsen-Anhalt: Klage gegen JA-Einstufung

Magdeburg. In Sachsen-Anhalt hat die AfD-Jugendorganisation »Junge Alternative« (JA) eine Klage gegen die Einstufung als »gesichert rechtsextremistisch« durch das Landesamt für Verfassungsschutz eingereicht. Das bestätigte das Innenministerium in Magdeburg am Montag gegenüber dpa. Die geheimdienstliche Einstufung war im Mai 2023 erfolgt. Auch die AfD in Sachsen-Anhalt geht gegen ihre gleichlautende Einstufung vor. (dpa/jW)