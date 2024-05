Macron gedenkt ermordeter Juden Europas in Berlin

Berlin/Dresden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat am zweiten Tag seines Staatsbesuchs in der BRD der von den Nazis ermordeten Juden Europas gedacht. Gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besuchte er am Montag in Berlin das Holocaustmahnmal. In der französischen Botschaft ehrte Macron anschließend Beate und Serge Klarsfeld für ihren Einsatz für die Verurteilung von Verantwortlichen der Judenverfolgung. Am Abend wollte Macron eine europapolitische Rede vor der Dresdner Frauenkirche halten. Dort wurden Tausende Jugendliche aus Sachsen, Polen, Tschechien und Frankreich erwartet. (dpa/jW)