1619, 30. Mai: Vor dem Hintergrund der Auseinandersetzungen zwischen der Niederländischen Ostindien-Kompanie und der Britischen Ostindien-Kompanie um den Gewürzhandel in Indonesien nehmen die Truppen von Jan Pieterszoon Coen Jakarta ein und brennen die Stadt nieder. Auf ihren Ruinen gründet Coen die Stadt Batavia, die zur Hauptstadt von Niederländisch-Ostindien wird. Die Stadt wird erst im Zuge des Unabhängigkeitskampfes Indonesiens am 8. August 1942 wieder in Jakarta umbenannt. Nach der Unabhängigkeit wird die 1950 zur Hauptstadt der Republik Indonesien.

1794, 1. Juni: In Preußen tritt das Allgemeine Landrecht in Kraft, das die Rechte der Untertanen allgemeinverständlich festlegt. Die vom Geist der Aufklärung getragene Neuorganisation des Rechtswesens orientiert sich an einer rechtsstaatlich gesicherten Gesellschaft freier Staatsbürger.

1869, 29. Mai: Der Norddeutsche Reichstag nimmt ein »Gewerbegesetz« an, in dem erstmals ein Koalitions- und Streikrecht der Arbeiter zugestanden wird, allerdings mit starken Einschränkungen und bei Zulässigkeit polizeilicher Eingriffe.

1894, 1. Juni: Die sozialdemokratische Landtagsfraktion in Bayern stimmt erstmals dem königlich-bayerischen Haushalt zu und durchbricht damit die bisherige grundsätzlich ablehnende Haltung der Sozialdemokratie zur Bewilligung von Etats der monarchistischen Regierungen. Das opportunistische Verhalten der Fraktion löst in der Sozialdemokratischen Partei heftige Proteste aus.

1934, 29. Mai: Auf ihrer ersten Reichssynode in Barmen (Wuppertal) formiert sich die evangelische Bekennende Kirche. Mit ihren Wortführern Martin Niemöller und Dietrich Bonhoeffer versteht sie sich als Opposition zur faschistischen Diktatur in Deutschland und auch zu den protestantischen Deutschen Christen, die sich zum Naziregime bekennen.

1949, 29./30. Mai: Der Dritte Deutsche Volkskongress für Einheit und gerechten Frieden tagt in Berlin. Er stellt dem in Bonn verabschiedeten Grundgesetz den Entwurf einer Verfassung für eine gesamtdeutsche demokratische Republik entgegen.

1959, 30. Mai: Der aus­tralische Geschichtsstudent Herbert Compton trifft nach einem in London begonnenen Protestmarsch gegen die Stationierung britischer Raketen an seinem Zielort Dortmund ein. Der Marsch ist Teil des breiten Widerstands gegen die Pläne, in der Stadt eine Atomraketenbasis der NATO zu installieren. Compton wird unmittelbar nach Betreten des britischen Militärgeländes festgenommen.