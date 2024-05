Konferenz zu Selbstbestimmung

Berlin. Mit der Annahme des Selbstbestimmungsgesetzes im Bundesrat am vergangenen Freitag ist die letzte Hürde zur Abschaffung des sogenannten Transsexuellengesetzes genommen worden. Ab dem 1. November tritt das Gesetz in Kraft, das trans- und intergeschlechtlichen sowie nichtbinären Personen die Änderung des Geschlechtseintrags erleichtern soll. Gegen die hinzugefügten Verschärfungen regt sich jedoch Widerstand. Vom 30. Mai bis 2. Juni findet daher in Berlin die »Queerokratia – Bundesweite Konferenz für Selbstbestimmung« statt. Zur Teilnahme eingeladen sind Aktive aus sozialen Bewegungen und Verbänden sowie alle Interessierten. (jW)

queerokratia.de