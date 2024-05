Südkorea richtet Gipfel mit China und Japan aus

Seoul. Zum ersten Mal seit viereinhalb Jahren halten die asiatischen Wirtschaftsmächte Südkorea, Japan und China wieder ein Gipfeltreffen ab. Das Treffen zwischen dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol und den Ministerpräsidenten aus Japan und China, Kishida Fumio und Li Qiang, werde am Montag in Seoul stattfinden, teilte Yoons Büro am Donnerstag mit. Nach dem Treffen soll es eine gemeinsame Erklärung über die Zusammenarbeit in sechs Bereichen, einschließlich der Wirtschaft und des Handels, geben. Auch im Gesundheitswesen, in Wissenschaft und Technologie soll die Kooperation verstärkt werden. (dpa/jW)