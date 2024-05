Sachsen: BSW stellt Liste auf

Dresden. Der sächsische BSW-Landesverband hat sich am Sonnabend für die Landtagswahl am 1. September aufgestellt. Bei formell zwei Parteitagen an einem Tag in Dresden wurde zunächst das Wahlprogramm für die Landtagswahl verabschiedet und dann über die Kandidaten für die Landesliste abgestimmt. Die Landesvorsitzende Sabine Zimmermann konstatierte eine »Aufbruchstimmung«. Die ehemalige Linke-Bundestagsabgeordnete wurde auf Listenplatz eins gewählt, der Kovorsitzende Jörg Scheibe auf Platz zwei, beide erhielten 94 Prozent der Stimmen. Bei Wahlumfragen kam das BSW im Freistaat zuletzt auf 11 Prozent. Auch bei den Kommunal- und Europawahlen am 9. Juni tritt die im Januar gegründete Partei in Sachsen an. (dpa/jW)