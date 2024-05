Syrien: Konferenz fordert Neubewertung

Nikosia. Eine Migrationskonferenz auf Zypern hat eine Neubewertung der Situation in Syrien gefordert. Es sei unbestritten, dass der dortigen Bevölkerung nach Kriegsausbruch 2011 internationaler Schutz gewährt werden musste, hieß es am Freitag in der zyprischen Hauptstadt Nikosia. Heute müsse die Lage in Syrien jedoch erneut auf den Prüfstand gestellt werden; nicht in allen Regionen dort herrsche Krieg, es gebe auch sichere Gegenden, in die Geflüchtete zurückkehren könnten, erklärten die Teilnehmer aus Zypern, Malta, Italien, Österreich, Tschechien, Dänemark, Polen und Griechenland. (dpa/jW)