Tödlicher Wahlkampf in Mexiko

Mexiko-Stadt. Im Süden Mexikos sind eine Bürgermeisterkandidatin und fünf weitere Menschen getötet worden. Demnach soll die 28jährige Lucero López Maza, die für das Bürgermeisteramt in der Ortschaft La Concordia in Chiapas kandidierte, nach einer Wahlkampfveranstaltung in ihrem Fahrzeug an einer Tankstelle angehalten worden sein, worauf es nach Behördenangaben zu einer »Konfrontation bewaffneter Zivilisten« gekommen sei. Bei den weiteren Opfern soll es sich um zwei Frauen sowie drei Männer handeln. (AFP/jW)