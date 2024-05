Gefechte zwischen Pakistan und Taliban

Islamabad. Bei schweren Gefechten an der Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan sind mindestens fünf Zivilisten getötet worden. Wie der afghanische Sender Tolo News am Freitag auf X berichtete, kamen eine Frau und vier Kinder durch pakistanischen Raketenbeschuss ums Leben. Laut Tolo News dauern die Gefechte in den bergigen Regionen der Provinz Paktia schon seit vier Tagen an. Der Grenzverlauf ist dort zwischen den beiden Ländern umstritten. Bereits vor der Machtübernahme der Taliban in Kabul hatte es deswegen Konflikte gegeben. (dpa/jW)