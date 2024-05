Anschlag auf Synagoge in Frankreich vereitelt

Paris. Der französische Innenminister Gérald Darmanin hat den Brandanschlag auf eine Synagoge in der nordfranzösischen Stadt Rouen am Freitag als »antisemitische Tat« verurteilt. Ferner gab der Minister bekannt, dass der von der Polizei getötete Angreifer bereits seit »einigen Wochen« auf der Fahndungsliste der Behörden gestanden habe. Der Brandanschlag hatte sich am Freitag morgen ereignet. Den Behörden zufolge hatte ein Mann versucht, das Gotteshaus anzuzünden. Als Polizisten ihn daran hindern wollten, habe er diese mit einem Messer attackiert, worauf er niedergeschossen worden sei. (AFP/jW)