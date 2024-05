EU-Verbote gegen Portal und russische Medien

Brüssel. Die Europäische Union hat das neurechte Internetportal »Voice of Europe« in Tschechien, die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti sowie die Zeitungen Iswestija und Rossiskaja Gaseta mit einem EU-weiten Veröffentlichungsverbot belegt. Das teilte der Rat der Mitgliedsländer am Freitag in Brüssel mit. Diese Medien stünden »unter ständiger direkter oder indirekter Kontrolle der Führung der Russischen Föderation«. Sie hätten »wesentlich dazu beigetragen, Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine voranzutreiben« sowie »zur Destabilisierung ihrer Nachbarländer« beigetragen. (AFP/jW)