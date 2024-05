Bootsflüchtlinge vor Kreta gekentert

Athen. Rund 50 Kilometer südlich der griechischen Insel Kreta ist ein Boot mit Dutzenden Asylsuchenden in Seenot geraten und gekentert. Wie die griechische Küstenwache mitteilte, wurden 42 Menschen von einem Hubschrauber, einem Frachter und Patrouillenbooten gerettet. Mindestens drei Menschen werden vermisst. Die Suche dauerte am Donnerstag an. (dpa/jW)