Srebrenica: Russland kritisiert Resolution

New York. Russland hat einen UN-Resolutionsentwurf für einen Gedenktag an das Massaker von Srebrenica scharf kritisiert. »Wir betrachten diesen provokativen Text als eine Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit« in Bosnien und »in der gesamten Region«, sagte der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja am Mittwoch (Ortszeit) vor dem UN-Sicherheitsrat. Er warf den westlichen Befürwortern des Resolutionsentwurfs vor, »alte Wunden des Bürgerkriegs wieder aufzureißen«. Der Text soll in der Generalversammlung beraten werden und nicht im Sicherheitsrat, wo Russland ein Vetorecht hat. Der von Deutschland und Ruanda eingebrachte Resolutionsentwurf sieht vor, vom nächsten Jahr an den 11. Juli zum »Internationalen Tag des Gedenkens an den Völkermord von Srebrenica« zu erklären. Dann jährt sich das Massaker zum 30. Mal. (AFP/jW)