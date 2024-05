USA verschärfen Handelskrieg gegen China

Washington, D. C. Die US-Regierung erhöht ihre Sonderzölle für Solarpaneele aus China. Wie das Präsidialamt am Donnerstag in Washington mitteilte, werden seit zwei Jahren gewährte Ausnahmen zurückgenommen. Voll besteuert werden nun sowohl bifaziale Paneele, die mit Vorder- und Rückseite Strom gewinnen können, als auch Produkte chinesischer Hersteller aus Malaysia, Kambodscha, Thailand und Vietnam. Die Ausnahmen waren auf Drängen von US-Firmen gemacht worden, die die günstigen Paneele importieren. (Reuters/jW)