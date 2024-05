Britische Labour-Partei verkündet Programm

London. Vor den Parlamentswahlen in Großbritannien hat Oppositionsführer Keir Starmer am Donnerstag bei einem Auftritt in der Grafschaft Essex erstmals konkrete Ziele genannt. Demnach setzt der Labour-Chef auf ein Sofortprogramm aus sechs Punkten. Er will für wirtschaftliche Stabilität sorgen, Wartezeiten beim Gesundheitsdienst NHS verkürzen, eine neue Kommandostruktur für die Grenzpolizei schaffen, ein nationales Energieunternehmen gründen, gegen unsoziales Verhalten vorgehen und 6.500 neue Lehrkräfte einstellen. Umfragen sehen die regierenden Konservativen deutlich hinter Labour. (dpa/jW)