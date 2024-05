Commerzbank zittert um Vermögen in Russland

Frankfurt am Main. Anhaltend hohe Zinsen haben der Commerzbank das beste Quartalsergebnis seit 13 Jahren beschert, teilte Konzernchef Manfred Knof am Mittwoch mit. Der Gewinn lag bei 747 Millionen Euro – ein Plus von 28,8 Prozent. Zu den russischen Vermögenswerten der Bank sagte Finanzchefin Bettina Orlopp, man unternehme alles, um sie zu schützen. Die Situation sei »sehr volatil«. Ein Moskauer Gericht hatte unlängst die Beschlagnahmung von Commerzbank-Geldern in Russland gestattet. (Reuters/jW)