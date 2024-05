Weniger russisches Vermögen eingefroren

Berlin. In Deutschland sind derzeit noch russische Vermögenswerte im Wert von 3,95 Milliarden Euro eingefroren. Das geht aus einer Antwort des Bundesfinanzministeriums an den FDP-Politiker Markus Herbrand hervor, die Reuters am Mittwoch vorlag. Im März 2023 hatte das Ministerium noch von 5,25 Milliarden Euro gesprochen. Für Herbrand macht die Antwort vom 10. Mai »sehr deutlich, dass sanktionierte Vermögenswerte in unserem Land jederzeit beschlagnahmt werden können«. Ob mit Sanktionen belegte Personen oder Gesellschaften tatsächlich enteignet wurden, geht aus der Antwort aber nicht hervor. (dpa/jW)