IMAGO/Panama Pictures Wann kommt der überfällige Nachschlag? (Audimax der Uni Köln)

BAföG goes Bundestag. An diesem Donnerstag befasst sich das höchste deutsche Parlament in erster Lesung mit der 29. Novelle des Bundesausbildungsförderungsgesetzes. Der Vorgang verspricht einige Spannung. Kommt Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) mit ihrer von allen Seiten attackierten Kleckerreform durch? Oder gibt es am Ende doch den überfälligen Nachschlag bei Bedarfssätzen und Wohnpauschale? Das verlangen nicht nur Studierenden- und Hochschulverbände, Gewerkschaften und die Mehrheit der Bundesländer. Auch die Koalitionspartner, namentlich die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen, wollen den Kurs der liberalen Ressortchefin nicht mittragen.

»Selbstverständlich drängen wir wie angekündigt auf Verbesserungen am Gesetzentwurf«, erklärte die SPD-Abgeordnete Wiebke Esdar am Dienstag gegenüber junge Welt. Die Novellierung müsse »die stark gewachsenen Lebenshaltungskosten der Studierenden sowie ihre veränderte Lebens- und Studienrealität berücksichtigen«. Esdar sitzt sowohl im Bildungs- als auch im Haushaltsausschuss, und gerade letzterem kommt im weiteren Verfahren eine entscheidende Rolle zu. Das Gremium hatte bei seiner Bereinigungssitzung zum Bundesetat 2024 im November per Sperrvermerk festgelegt, die für die Reform erforderlichen Gelder nur freizugeben, sofern bei den allgemeinen BAföG-Leistungen nachgelegt wird. Dabei bleibe es, bekräftigte Esdar erneut. Erst wenn Stark-Watzinger liefere, »wird der Ausschuss die Mittel entsperren«.

Zum Hintergrund: Die vorangegangene Novelle vom Herbst 2022 war viel zu kleinteilig und glich mit einer Erhöhung der Regelsätze um 5,75 Prozent nicht annähernd die schon damals immens gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise aus. Entsprechend verharrte in der Folge auch die Zahl der Geförderten auf niedrigem Niveau, von der beschworenen »Trendumkehr« fehlt bis heute jede Spur. Die Hoffnungen richteten sich deshalb auf die von Stark-Watzinger versprochene »große Strukturreform« in der noch laufenden Legislaturperiode. Von wegen! Der im Sommer des Vorjahres vorgelegte Haushaltsansatz für das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) sah eine drastische Kürzung des BAföG-Postens um fast 25 Prozent gegenüber 2023 vor. Erst auf Druck von SPD und Grünen rang sich später der Haushaltsausschuss zu einer »Kürzung der Kürzung« durch und bewilligte 150 Millionen Euro mehr. Das hätte wenigstens für einen »mittleren Wurf« gereicht, befand seinerzeit das Deutsche Studierendenwerk (DSW).

Nicht mit der Ministerin. Die will lediglich 62 Millionen Euro der Summe für das laufende Jahr nutzen und den Rest auf die »folgenden Vollwirkungsjahre« ihrer Reform aufteilen. Deren Inhalte präsentierte sie zu Jahresbeginn: ein bisschen mehr Flexibilität beim Studieren, dazu höhere Elternfreibeträge und Zuverdienstgrenzen sowie eine Studienstarthilfe von 1.000 Euro für besonders bedürftige junge Menschen – aber eine Nullrunde bei den Regelleistungen nach über zwei Jahren Rekordinflation. Damit brachte sie alle gegen sich auf, selbst die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) erhob Einspruch, dazu mahnte vor zwei Wochen der Bundesrat zum Nacharbeiten. Die Bedarfssätze müssten mindestens auf die Höhe des Bürgergelds (563 Euro) aufgestockt werden – der Grundbedarf beim BAföG liegt bei 452 Euro – und der BAföG-Wohnzuschlag (360 Euro) sei an das örtliche Mietniveau anzupassen. Allerdings kann die Länderkammer nicht blockieren, sondern lediglich appellieren, weil das BAföG kein zustimmungspflichtiges Gesetz ist.

Also gehen jetzt die Blicke Richtung »innerkoalitionäre Opposition«. Die hat im Gesetzgebungsverfahren nicht nur die besseren Argumente, sondern auch die nötigen Druckmittel, die Dinge in die richtige Bahn zu lenken. »Wir erwarten beim BMBF eine Bereitschaft, der ursprünglichen Forderung des Haushaltsausschusses entgegenzukommen, um eine Einigung zu ermöglichen«, meinte dazu SPD-Frau Esdar. Und ihre Mitstreiterin, die Grünen-Abgeordnete Laura Kraft, bemerkte gegenüber jW: »Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam mit den Koalitionspartnern in der parlamentarischen Beratung eine starke BAföG-Reform auf den Weg bringen werden.« Und wenn nicht? Dann müssten Studierende und Schüler wohl noch sehr lange auf eine BAföG-Zugabe warten – bis irgendwann nach der nächsten Bundestagswahl.