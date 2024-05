Ahrtal-Bericht wird nicht veröffentlicht

Koblenz. Die Staatsanwaltschaft Koblenz wird ihren Abschlussbericht zu den im April eingestellten Ermittlungen zur Flutkatastrophe im Ahrtal nicht veröffentlichen. Die Strafprozessordnung sowie das Strafgesetzbuch stünden dem entgegen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Das geht aus einem am Mittwoch bekannt gewordenen Bericht des rheinland-pfälzischen Justizministers Herbert Mertin (FDP) an den Landtag hervor. Bei dem Hochwasser im Sommer 2021 starben in Rheinland-Pfalz 136 Menschen, davon 135 in der Ahrregion und einer im Raum Trier. Tausende Häuser wurden zerstört, Straßen und Brücken weggespült. (dpa/jW)